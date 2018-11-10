11/10 大福彩、雙贏彩、今彩539頭獎 均摃龜

2018-11-10 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月10日）開獎的第107000090期大福彩、第107000270期今彩539與第107000174期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000090期大福彩中獎號碼為「13、24、29、31、34、35、39，特別號：06」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共44注中獎，每注可得4000元；肆獎共969注中獎，每注可得400元；普獎共7059注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共3注中獎，每注可得10萬元。

第107000174期雙贏彩中獎號碼為「03、08、09、10、11、12、13、17、20、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共321注中獎，每注可得500元；肆獎共4163注中獎，每注可得100元。

第107000270期今彩539中獎號碼為「04、09、18、32、38」，頭獎摃龜；貳獎共148注中獎，每注可得2萬元；參獎共5583注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3797注中獎，每注可得50元。

第107000270期39樂合彩中獎號碼為「04、09、18、32、38」，四合摃龜；三合共175注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6925注中獎，每注可得1125元。

第107000270期3星彩中獎號碼為「075」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000270期4星彩中獎號碼為「8849」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」