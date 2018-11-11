酒店妹買毒撞見警攻堅 誤會是客人誇藥頭「生意好」

2018-11-11 00:20

〔記者王捷／台南報導〕劉姓女子專門販毒給八大上班的小姐，警方獲報後展開3個多月埋伏，9日下午持票到毒窟搜索，當警方還沒完全控制現場時，一名蔡姓酒店妹按電鈴上門，喬裝的警員開門後，現場一片靜默，蔡女為打破尷尬，誇劉女最近生意變好，催促劉女動作快一點，她還要趕著回家，最後警方將現場4人全數逮捕，劉女為了不牽涉丈夫，坦承毒品都是她的，全案依毒品罪嫌偵辦。

39歲的劉女是酒店小姐的經紀人，有毒品前科，她染毒後因為入不敷出，轉型當小藥頭還順便將毒品賣給有需求的小姐，她的販毒地點在一處公寓，由於八大行業的小姐都是早上才下班，所以一早劉女租屋就出入複雜又常常大聲吵鬧，被鄰居檢舉妨礙安寧，警方獲報後才發現事情不單純展開追查。

經過3個月埋伏、跟監，警方掌握到相關事證，在9日下午到劉女租屋處攻堅，4名幹員湧入劉女的房間，當時室內除了劉女外，還有一男、一女在場，兩人正在向劉女買毒，但當便衣警員剛控制現場，又有人按了門鈴，警員一開門就看到蔡女急著想入內。

不過蔡女似乎沒有發現氣氛不對，還誤以為警員也是「客人」，她發現所有人都在看她，為了化解尷尬，還向劉女開玩笑稱，最近生意有變好，並在警方面前向劉女稱要買毒，自動送上門讓警方逮捕。

劉女應訊時，向警方表示自己「從商」，警方笑稱她賣毒不能當作行業別，但她聽到以後強調毒品是她的沒錯，但她否認販毒，訊後警方依違反毒品危害防制條例將她移送。

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