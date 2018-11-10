2歲男童疑遭餓死 警難過：生母不是冷血是有病！

2018-11-10 19:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市9日發生的2歲林姓男童疑遭活活餓死案，經檢警勘驗確認，林童體重僅有6公斤，是同齡幼童的體重一半都不到，長期的營養不良，應是主要致死原因。

警方深入調查，患有精神疾病的21歲林姓生母，平日把僅著尿布的幼兒關在空無一物的浴廁內，既無衣物覆體、也沒床舖可躺、更無玩具作伴。林女也把幼子當作「動物」在圈養，只有她和男友買麵包、零食和飲料回家時，吃喝剩了，才「丟」給蜷縮趴伏在地的兒子吃。她卻平靜的說：「是怕浪費了！」。

偵辦員警難過的指出，容貌清秀的林女應該不是冷血無情，「是她有病！（指精神疾病和智能不足方面），也關上了知感上情緒和反應的窗」。

他們指出，領有重大傷病卡的林女，一般乍看之下似神態正常，但言談中，可發現經常出現恍惚和失焦的情況。所以，她面對兒子和女兒的相繼死亡，雖有可能部分理解，但不知嚴重性，所以表現出的是平靜無感。

最可悲的是，她未婚又產下2子，結果和男友分手後，北上卻又要負起要養家糊口責任，和「豢養」一個靠著她吃喝玩樂卻諸事不理的男友。偵辦員警們對她，除了嗟嘆，也不禁唏噓。

警方調查，87年次的林女，16歲時在嘉義老家和在打油站打工的男友結識，先後生下1子1女，但兩人一直都未結婚。直到去年8月4日，早產出生僅71天的女嬰因病死亡，女嬰的哥哥也被社工人員家訪發現發展遲緩，兩人疑因無法承受壓力，在今年6月左右分手。

林女將兒子寄養在媽媽和姨婆處，隨後在7月北上打拚，但無一技之長，淪落至北市林森北路上的制服酒店作陪侍女郎；林女並住在鄰近的公寓頂樓加蓋，每月租金6500元，工作則是每週領薪1萬元左右。

8月初，林女在網路聊天軟體認識同齡的蕭男，相談甚歡成為男女朋友；但蕭男無業又無經濟收入，只得依附林女，經常會前去同居，陪著吃喝玩樂和打線上遊戲，未再和妹妹連絡。