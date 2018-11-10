選前強力查緝賭博 新北警兩天查扣賭資11億

新北市刑大科技偵查隊破獲之賭博網站畫面，下注標的包含職業運動、百家樂、香港六合彩等，初估總賭資達7億3千多萬元以上。（記者陳薏云翻攝）

2018-11-10 18:11

〔記者陳薏云／新北報導〕為期淨化選前治安，防制金錢、不法利益介入選舉，新北市政府警察局自11月6日開始，配合內政部警政署規劃執行選前「全國同步查緝賭博專案行動」，截至11月8日止，查獲涉及違反賭博罪嫌113件306人、主機39臺、螢幕59臺、傳真機4臺、IC板40片及現金新台幣92萬餘元，經估算總賭資規模達11億元以上。

另為嚴防賭盤形成、竄動，新北市警局於此波查緝賭博專案行動，鎖定可疑目標或經常遭民眾檢舉聚賭等場所，深入蒐集不法事證，動員931人次警力，同步於173處執行搜索、臨檢勤務，強力查緝不法分子。

新北市刑大科技犯罪偵查隊，透過網路巡邏，發現「ROC」賭博網站後，旋即與台中市刑大偵七隊等單位共組專案小組，經長期蒐證不法事證、追查IP位址來源，於11月6日至臺中地區一舉破獲該賭博網站機房，逮捕11名犯嫌、查扣電腦主機12臺、螢幕23臺、筆記型電腦1臺，並初估總賭資達7億3千多萬元以上。

新北市警方表示，為維護11月24日選舉工作，將對金錢、不法利益或其他不法手段介入競選及投票活動，持續蒐證依法偵辦。