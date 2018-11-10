公司指示「代領賭客投注金」 兼差男成了詐騙車手

2018-11-10 17:11

［記者陳恩惠／台北報導］在火鍋店擔任服務生的新北市20歲吳姓男子，日前到求職網找兼差，應徵某博弈公司的外勤工作，沒想到公司竟派人到他家來面試，講定工作內容為「代領賭客投注金」，除了日薪千元外，還有百分之25額外的績效獎金，吳男上個月17日下午依指示提領現金，卻意外涉入詐欺案件遭台北市警松山分局松山派出所鎖定，昨天將他拘提到案，吳男落網喊冤，才知自己成了詐騙集團的車手。

吳嫌供稱，目前在某火鍋餐廳工作，為了多賺一點生活費，上個月間到人力銀行網站找工作，發現某家博弈公司誠徵外勤助理的廣告，表明基本底薪是日薪1000元，必須要跑外勤，事成還有績效獎金；由於薪水不錯，加上只是兼差，於是投擲履歷表。

吳說，公司收到履歷後，上個月17日與他聯絡，中午親自到他汐止的住處面試，這名高階主管告知，公司經營博弈類遊戲，需要外勤助理的協助，工作項目很單純，只是聽取公司指示「領取賭客投注的賭金」；這名主管又說，如果每提領10萬元以上，還可以抽百分之25的額外獎金，為了測試他，當天下午就在北市南京東路五段的超商，幫公司提領75000元，但至今尚未領到獎金。

吳嫌落網時大聲喊冤，表示根本不知道這個工作原來是詐騙集團的車手，希望警方能幫他證明清白；對此，警方仍會持續調閱吳嫌通聯及蒐集犯罪相關資證，積極向上溯源，捍衛嚴正執法決心。

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