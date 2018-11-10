自立門戶當老大取綽號「高富帥」 欠錢「關狗籠」凌虐

2018-11-10 16:45

〔記者許國楨／台中報導〕原是犯罪集團小弟的陳姓男子，在集團瓦解後自立門戶搖身成老大，吸收以往同夥另組暴力討債集團，只要被害人還不出錢就教唆手下將被害人「關狗籠」囚禁，坐冰塊吹電扇或以球棒毒打，極盡凌虐能事，甚至只要看人不順眼即揪眾痛打對方，行徑相當囂張，警方將提報治平對象的陳嫌及黨羽共11人拘提到案，陳嫌複訊後聲押獲准。

警方指出，24歲陳嫌原本是某犯罪集團小弟，一年多前該集團被警方查獲瓦解後陳男僥倖逃過一劫，但他未得到教訓反而自立門戶，吸收以往多名同夥組成暴力討債集團，由於陳男腦筋動得快、帶狠勁，平時還以雙B代步被拱為老大，還自取「高富帥」綽號，經常在北屯、豐原區一帶廝混，與旗下成員以討債為業。

若被害人借款不還即將人強行押走，施以毆打、囚禁、凌虐方式逼迫就範；或於集團成員與他人發生糾紛時，利用通訊軟體糾眾毆打對方，一名23歲林姓被害人僅積欠5萬元，即遭陳嫌教唆手下擄走「關狗籠」囚禁，期間不僅坐冰塊吹電扇還潑水、辱罵，甚至四肢被打到骨折、一度無法行走，再藉此向被害人家屬嗆聲，拿錢放人，手段十分凶殘。

另有一名28歲謝姓被害人日前在超商外抽菸，因與該集團成員互看不順眼發生口角，陳嫌到場後便恐嚇謝男，並以通訊軟體聚集旗下成員，10多人以棍棒毆打被害人，行徑囂張，案經台中市第五分局獲報展開蒐證並報請檢方指揮偵辦，本月7日趁著淨化選前治安的全國同步掃黑行動中收網，一舉將提報治平對象的陳嫌及黨羽共共11人拘提到案。

警方同時起出犯案用的長短棍棒一批，訊後全案依妨害自由、恐嚇、傷害等罪嫌送辦。

相關影音