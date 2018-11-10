「貨到付款」也能騙！買潔膚儀竟收到中國劣質牙刷

2018-11-10 14:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市黃姓男子日前在網路買了一台高級音波淨化潔膚儀，當作太太的結婚紀念日禮物，沒想到「貨到付款」拿回家後，發現竟是一支來自中國的劣質牙刷，幸好他熟知宅配流程，立刻要求宅配業者退貨，將損失減至最低。

刑事局預防科提醒，網路購物宜慎選商譽良好的平台交易，若真遭遇貨到付款消費爭議案件，可在7日內向宅配業者反映，請其配合協助提供寄件人聯絡資訊，辦理後續退貨及退款事宜，有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

警方指出，黃男為慰勞平日辛苦的太太，滿心雀躍於知名拍賣平台訂購一台高級音波淨化潔膚儀作為結婚紀念日禮物，物色許久，發現平常要價至少1500元的商品，有賣家以399元出售，黃男雖注意到該賣家開設賣場無任何買家評價，不過因價錢便宜，雖心存質疑，還是先下訂商品。

過幾日收到物流公司傳送的手機簡訊，提醒商品已送至指定便利商店，黃男再次至拍賣平台查詢，發現系統訂單狀態顯示「尚未出貨」，不過既已收到簡訊提醒取貨，黃男認為應是拍賣平台資訊尚未更新，前往指定取貨超商，核對名字、手機跟金額都正確後，隨即付款返家，正準備開心與老婆分享開箱喜悅之際，卻發現包裹內竟是一隻牙刷！

警方調查，詐騙集團接到訂單後，並沒有循拍賣平台流程出貨，而是要求額外加LINE取得必要送貨資訊，並從中國出假貨，由物流公司進行代收款動作，最後消費者收到全是劣質品。

預防科指出，交通部已要求各大宅配業者（例如新竹、大榮、黑貓宅急便等）於配送單記載寄件人姓名、住址及電話，建立明確退款機制。若包裹外有寄件人電話，直接致電辦理退貨；若包裹外無寄件人名稱，也可先致電送貨的宅配業者，請宅配業者給予上一手寄件的電話跟E-mail，或報案要求警方協助。