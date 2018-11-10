一週嘿咻2次為條件 他幫女網友還完欠債才驚知是夢一場

2018-11-10 13:35

〔記者陳慰慈／新北報導〕張姓男子指控路姓女網友謊稱單身跟他交往，接著表示欠當鋪30萬元經濟狀況不佳，他先借款6萬5千元給路女，兩人並談定一週嘿咻2次為條件，幫路女清償積欠當當鋪的30萬元，未料清償後，路女就拒絕他電話，他才發現路女竟再婚生子，要求路女還他36萬5千元，新北地院認為張男無法舉證兩人間是借貸關係，判路女勝訴確定。

張男提告表示，2015年6月透過網路認識路女，路女謊稱單身，因生活困難已將房屋和車子抵押給當鋪借款30萬元，但每月15000元利息壓得她喘不過氣，希望他能借錢給她；同年9月、10月，他二度匯款給路女6萬5千元，隔月路女承諾，一週陪他兩次，請他幫忙償還積欠當鋪的30萬元，他代償後路女馬上拒接他電話、封鎖他的LINE。

張男說，事後他才知道，路女2015年11月才判決離婚，2016年4月又再婚生下一子，痛批路女已婚還謊稱單身，要求路女返還36萬5千元。

路女於一審時供稱，與張男是男女朋友，兩人曾到汽車旅館發生多次性關係，強調未向張男借錢，是他自願幫忙清償借款，跟張男交往期間，正與前夫打離婚官司，但裁判尚未確定，這些事情張男都知情，後來與他人結婚，是在與張男分手之後，因張男緊迫盯人，要求隨傳隨到，她受不了才分手，請求駁回張男請求。

一審判張男敗訴，張男不服提出上訴，二審時路女未出庭，也未提出書狀作何聲明及陳述。

法官勘驗兩人LINE對話內容，認為張男表示：「你這麼敢開口向我要錢，我認為我們關係不一樣」，代表張男基於男女朋友關係，而願意幫路女還錢，而不是借款，加上張男以兩人一週嘿咻兩次作為代為清償債務條件，有違善良風俗，不符民法「因不法之原因而為給付」規定，因此判路女勝訴確定。