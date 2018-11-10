詐團首腦分9％獲利 用近10年青春償還

2018-11-10 11:13

〔記者許國楨／台中報導〕曾擔任詐團首腦的陳姓男子風光一時卻被判刑近10年淪為通緝犯四處躲藏，上月底因僅穿一隻鞋在路上遊蕩引起警方注意盤查，他先是故作鎮定做伸展操接著藉尿遁竟跑進死巷內，面對高牆與警方的前後夾擊，陳男眼看逃不了了只好向警方坦承「我通緝」，束手就擒。

台中市第三分局立德派出所警員當天下午巡經復興路4段巷口，發現33歲陳男腳上只穿了一隻鞋在路上遊蕩，舉止相當詭異，警方直覺可疑準備上前盤查時，陳男先是故作鎮定做伸展操，四肢不斷對空中揮舞，接著見警方靠近藉著尿遁想要逃跑，未料卻因不諳地形走入死巷內。

面對前方高牆，後方又有警方的圍捕，陳男見無路可逃改口說不跑了，不斷要警方將他上銬，這才坦承自己就是通緝犯，經查果真陳男已於103年9月起因詐欺案及2筆偽造文書案遭通緝，立即將陳男逮捕。

警方指出，陳男先前擔任詐騙集團首腦，在101年4月至6月間以假冒地檢署檢察官撥打電話手法，集團分工向被害人謊稱銀行帳戶涉及詐欺洗錢案件，需監管其財務等手段，取得被害人信任後，持偽造公文及佩戴偽造之證件詐騙，同時指揮旗下車手至各縣市向被害人詐騙財物，共獲利600多萬。

但陳男分得其中9%卻遭判刑9年9個月，卻因未入監服刑自103年9月起遭通緝，四處逃亡至今已逾4年，此次逃進死巷內被活逮，終究得為自己犯下的錯負責，警方訊後將他解送歸案。

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