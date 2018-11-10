近百歲老人偷賣場食物被逮 法官判他免刑

2018-11-10 11:11

［記者陳恩惠／台北報導］獨居在新北市淡水區的96歲歐陽老翁，疑因年老罹病，走進淡水某大賣場，竟將芝麻糊、魚罐頭、牛奶、餃子、芝麻香油等共14樣、市值3千元的食品，塞入自備購物袋中，只結了其中7樣400元商品後離去，遭賣場店長察覺有異，攔下報警；士林地院日前審結，考量老翁獨居又患失智症，健康狀況不佳，縱使依法80歲得減輕其刑仍嫌過重，判處免刑。

判決指出，歐陽老翁今年3月6日中午12時32分走進新北市淡金路二段的統友生活百貨，將貨架上的馬玉山芝麻糊2包、雀巢3合一咖啡11包、辣腐乳1罐、雀巢玻璃咖啡2瓶、雀巢經典咖啡1罐、維力炸醬4罐、同榮燒鰻2盒、豆腐乳1罐、糯米醋1瓶、芝麻香油1瓶、冰糖2包、牛奶2瓶、桂冠餃子3包、牛肉片2盒，總價共3050元的貨品，藏放於所攜帶的附輪拉桿式購物袋中。

當日12時47分許，歐陽老翁另外拿著咖啡、罐頭等7項價值414元的商品到櫃檯結帳後離去；賣場林姓店長發現遭竊，衝出店外攔下老翁，阻止他離開並報警處理。

法官表示，雖然歐陽老翁經多次傳喚皆未到庭應訊，但是在警詢及檢方偵查時，對於偷竊的犯行坦承不諱，又被告是民國11年出生，犯案時已滿80歲，依刑法規定減輕其刑，審酌被告不思以正途獲取財物，為圖小利行竊，念其犯後坦承犯行，態度尚佳，所竊財物非鉅並發還被害人，考量被告低收入戶、獨居、患有失智症、高血壓等健康情況不佳，且現已96歲高齡，認為本案情節輕微，顯可憫恕，依法減刑仍嫌過重，予以判處免刑。