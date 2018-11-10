網路優惠、詐騙傻傻分不清？ LINE「灰色盾牌」恐有假

民眾可從LINE＠帳號上的盾牌顏色去判斷，如果打著知名品牌卻是「灰色盾牌」，就代表未通過官方認證，極為可能是詐騙帳號。（記者林嘉東翻攝）

2018-11-10 10:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕網友們互相分享網路上的好康、優惠，很多都是詐騙集團用來詐騙個資的媒介，發現被騙的時候為時已晚。

基隆市警局刑警大隊指出，最近流行的「加入好友、分享給3位朋友就可以獲得LINE免費貼圖」，就是個例子。

此外，臉書「一頁式詐騙廣告」為例，大家在購物網站上買東西，當收到東西時可能與網站上出售的商品有所落差，而消費者往往因為金額不高就自認倒楣，殊不知填寫購買資料時，已洩漏了自己的個資。

另外「LINE」上的免費貼圖好康資訊也藏有陷阱，詐騙集團會先創立一個假網址，等你分享給好友或掃瞄QR Code之後根本拿不到免費貼圖。

網友可能會認為只是加個好友或分享給好友而已沒什麼損失，但詐騙集團藉此盜用你的大頭貼及個人資料，複製出一個假的你來騙人。

基隆市警局刑警大隊大隊長張文源指出，民眾可從LINE＠帳號上的盾牌顏色去判斷，如果打著知名品牌卻是「灰色盾牌」，就代表未通過官方認證，極為可能是詐騙帳號，民眾平時使用社群網路一定要多加留意，不要受騙上當。

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