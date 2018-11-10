北市2歲男童疑遭活活餓死 警追查1歲妹妹死因

2018-11-10 06:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市昨日發現的2歲半林姓男童疑遭母親活活餓死一案，警方發現21的林姓生母罹患有精神方面疾病，並領有重大傷殘病卡，懷疑男童是因母親長期病癥發作下，未能善盡照顧和生養責任以致。

不過，由於警方發現林婦在3年前曾先後生下1男1女，在資料中顯示出暴斃男童約1歲妹妹，在半年前不明原因死亡，警方懷疑案情也不單純，將一併介入調查中。

女嬰不明原因死亡 母未通報

警方調查，年僅21歲的林女，3年前在嘉義地區生活時，和當時的前男友先生下林姓男童，但兩人並未結婚，男童跟著母親姓林。林女不久又產下一名女嬰。

警方表示，約半年前女嬰1歲半時，不明原因莫明死亡，林女和前男友疑在未通報任何社福機構和警察單位下，林女獨自帶著男童到台北市居住，在林森北路某制服酒店擔任陪酒女郎。

稱怕吵鬧 才把男童關浴室

警方調查，林女8月間在網路聊天室認識蕭男，雙方愈聊愈投契，月餘後進而同居。但林女晝伏夜出的生活根本無法照顧男童，蕭男也只會上網遊戲，林女怕會吵到他們休息，所以泰半時間都將男童關在浴室不聞不問，以致男童長期營養不良，缺乏照料下暴斃。

警訊中，林女供說是怕男童吵鬧，所以才會放在浴室內照顧。至於蕭姓男子則表示，平日都是女友在照顧男童，他經常上網，並不知道林女是否曾餵食過男童，與他無關。

目前警方已通報社福等相關單位，追查林姓女嬰當初是如何死亡，及有無通報警政單位，全案現由北市警中山分局偵辦中。

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