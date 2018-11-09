男童控遭摸「尿尿的地方」 補習班老師無罪原因是…

2018-11-09 23:29

〔記者王捷／台南報導〕陳姓補習班老師4年被當時7歲的小明指控，多次摸他「尿尿的地方」，還會把他抱到大腿上，摸他的鳥鳥，一、二審調查，陳男不只對小明猥褻，還有另一名男童受害，依加重強制猥褻，判陳男3年6個月有期徒刑。但陳男喊冤，纏訟了4年，今年發回更審，陳男主張全案全是小明的單一指控，說法更時常反覆，法官也認為小明單方供稱的證據有瑕疵，改判無罪。

4年前，小明吃晚餐時，父親問他要不要參加補習班的英文夏令營，小明搖頭直說不想，在父親追問下，小明才說出，從寒假時，陳男就會藉著講故事的名義，隔著褲子摸他下體。

小明供稱已經沒有印象有多少次，但有幾次陳男會把他抱在大腿上，要他選一個玩具，趁機摸他的生殖器，他確定有拿到4個玩具，有時候沒有玩具也會被摸「尿尿的地方」。

但陳男辯稱，一定是誤觸，有時候他會戳小朋友的肚子，可能不小心碰到小明說的「尿尿的地方」，而且幾次供詞小明說詞反覆；小明在補習班被同學欺負，可能因為不想來補習，才會找這個藉口。小明家長則反駁，小明說再也不想看到陳男，還童言童語指稱，陳男都一直抓住他，如果再看到陳男就要打死他。

法官認為，陳男說小明被同學欺負，是沒有證據力的說詞，但小明的說法也是單一指證，證據力也不足，因此更審判陳男無罪。