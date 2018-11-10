全家露營 夫竟偷拍別人老婆洗澡 氣哭自己老婆

許女指證吳男由浴廁隔板上方空隙伸手機偷拍她洗澡。（記者彭健禮翻攝）

2018-11-10 06:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市42歲吳姓男子帶著家人到苗栗縣露營，晚間竟拿手機涉嫌偷拍別人的老婆洗澡，結果失風被抓包，31歲被害許姓女子報警提告，吳男不僅毀了愉快的家庭時光，當晚被留置警局拘留室，也吃上妨害秘密罪官司，吳男的妻子更對丈夫行徑失望難過，在警局失聲痛哭。

警方調查，吳男帶著妻子、雙親於3日到苗栗縣一處露營區露營，許女當天也與丈夫、孩子到該家露營區露營。

當晚9點半許，許女在露營區業者搭建的衛浴洗澡時，赫然發現淋浴間隔板上方，伸出一支手機，許女當場大聲尖叫「有人偷拍洗澡」；許女的丈夫聽到妻子呼救，隨即起身，見吳男手持手機，從衛浴間旁匆匆離去，許女丈夫攔下吳男，並報警處理。

警方到場後，許女丈夫要求檢視吳男手機，發現裡頭沒有妻子沐浴的相關影音、照片，但吳男面對警方詢問，坦承當時他去上廁所，聽見廁所隔壁的淋浴間有人洗澡，遂拿手機偷拍，但還沒拍到就被發現。

因許女堅持提告，吳男也坦承，警方遂依現行犯將吳男帶回偵辦，因夜間不偵訊，吳男當晚也被留置在警分局的拘留室。

吳男一家四口，原本應開心享受露營的悠閒心情，也因吳男的行徑被打壞，尤其吳妻更是難堪，因當下露營區還有其他「露客」，不乏小朋友，只能強裝冷靜，但隔天在警局，也對丈夫所為感到失望、失聲痛哭。

警方調查，該家露營區的衛浴間，為類似小木屋設計，以隔間板分隔淋浴間、廁所，雖隔間板高約240公分，但未到頂、有空隙，吳男遂站上馬桶，伸長手臂，涉嫌以手機偷拍。警訊後，依妨害秘密罪嫌，將吳男移送苗栗地檢署，檢察官裁定5000元交保。