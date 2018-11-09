11/9 今彩539頭獎開出1注！ 大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-11-09 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月9日）開獎的第107000094期大樂透及第107000173期雙贏彩頭獎均摃龜；第107000269期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由新北市新莊區中正路700之27號的「金財神到彩券行」開出。

第107000094期大樂透中獎號碼為「04、12、14、15、22、48，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共34注中獎，每注可得4萬961元；肆獎共70注中獎，每注可得1萬2790元；伍獎共1878注中獎，每注可得2000元；陸獎共2308注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3529注中獎，每注可得400元；普獎共3萬1185注中獎，每注可得400元。

第107000094期49樂合彩中獎號碼為「04、12、14、15、22、48」，四合共7注中獎，每注可得20萬元；三合共152注中獎，每注可得1萬2500元；二合共5065注中獎，每注可得1250元。

第107000173期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、12、13、14、15、16、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共16注中獎，每注可得10萬元；參獎共412注中獎，每注可得500元；肆獎共4809注中獎，每注可得100元。

第107000269期今彩539中獎號碼為「10、27、30、33、35」，頭獎1注中獎，每注可得800萬；貳獎共138注中獎，每注可得2萬元；參獎共4894注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4734注中獎，每注可得50元。

第107000269期39樂合彩中獎號碼為「10、27、30、33、35」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共110注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4056注中獎，每注可得1125元。

第107000269期3星彩中獎號碼為「285」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000269期4星彩中獎號碼為「6810」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。