台商在中國包二奶趕妻女 高院：不得請求離婚

2018-11-09 21:34

〔記者楊國文／台北報導〕郭姓台商在中國外遇女子「淼淼兒」，並定居廈門，郭妻查知後，郭雖道歉，卻遭妻子撞見郭和「淼淼兒」親密約會，3人爆發口角、肢體衝突，郭男以妻子動輒對他家暴訴離，一審判准，但高等法院認定郭有外遇是造成婚姻破裂主因，可責性較妻子為高，不准請求離婚，改判郭敗訴。

郭男具狀指出，他和妻子在2009年12月24日耶誕夜結婚，育有一女。郭指控妻子生性多疑，動輒暴力相向，又懷疑他有外遇，竟帶著女兒和他公司的主管跟蹤他，他和友人在街上行走，妻子竟扯他友人頭髮並毆打他的臉，又踹他，讓他身心受創，公司的職務也遭調整，加上妻子已離家2年，訴請離婚。

郭妻反駁說，郭男2010年到中國工作，隔年，她也辭去台灣工作到中國照顧郭男和工孩。不料，郭男竟和名叫「淼淼兒」的女子不倫，還到香港等處遊玩，毫不避諱地帶她和同事聚餐，3年後她才發現，郭男雖認錯道歉，卻又安排「淼淼兒」在廈門定居，兩人逛街時被她撞見，她前往理論，3人因此發生口角、拉扯，致雙方均因輕微抓傷。

郭妻也指出，沒想到郭又以她在廈門租屋處不續約當理由，要她和女兒搬回台灣，她考量女兒還在中國念幼兒園，只好投靠友人，郭妻強調，雖然郭仍持續和「淼淼兒」交往，不過她仍有維繫婚姻意願，不願離婚。

一審認為郭男和妻子婚姻已有破綻，判准兩人離婚，郭妻不服，上訴高等法院。

高院審理認為，兩造爭執起因，是郭男和「淼淼兒」有不正當男女關係，可責性較高，依民法規定，責任較重的一方不得向責任較輕的一方請求離婚，因此改判郭不得請求離婚。可上訴。