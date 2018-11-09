11/9 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月9日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：04、12、14、15、22、48，特別號：28。
49樂合彩：04、12、14、15、22、48。
雙贏彩：01、03、04、05、12、13、14、15、16、21、23、24。
今彩539：10、27、30、33、35。
39樂合彩：10、27、30、33、35。
3星彩：285。
4星彩：6810。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：04、12、14、15、22、48，特別號：28。
49樂合彩：04、12、14、15、22、48。
雙贏彩：01、03、04、05、12、13、14、15、16、21、23、24。
今彩539：10、27、30、33、35。
39樂合彩：10、27、30、33、35。
3星彩：285。
4星彩：6810。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」