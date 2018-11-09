無照替民眾看診打針 高市藥局2密醫被逮

藥局調劑生無照看診打針，雄檢指揮警局、衞生局逮人法辦，當場發現病人上門求診、注射藥物。（記者黃良傑翻攝）

2018-11-09 20:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄地檢署今天宣布查獲無醫師執照的陳姓調劑生，涉嫌以每次收費300元價格替民眾看診、注射汝復淨針劑，檢方會同警方、衞生局稽查，查扣得已使用過之注射針筒1支、已使用過之棉花（含針頭）1包、已使用過注射液1瓶、手術工具1批、多種注射液（信華、Ditrose、汝復淨）1批、疏液套等物，並以現行犯逮捕陳姓調劑生。

檢警同時通知先前曾在場幫不詳消費者打針的黃姓員工與證人2人到案說明，經檢察官郭麗娟訊問後，諭知陳姓調劑生、黃姓員工分別以10萬元、5萬元交保，呼籲受害病患出面指控。

雄檢表示，今年7月間自民生安全聯繫平台，獲高雄市政府衛生局通報，位在高市苓雅區某藥局疑有密醫違法執行醫療業務，立即由打擊民生犯罪專組主任檢察官朱婉綺、檢察官郭麗娟指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊偵二隊、高雄市衛生局成立專案小組追查。

經專案小組長期埋伏蒐證，發現有多位民眾至該藥局購買藥品，離去時手持紗布壓在左右大臂、手腕等處，病患被帶離詢問，坦承接受陳男診療打針等違法醫療行為情事，高雄市警局刑警大隊偵二隊會同衛生局人員，在該藥局外埋伏，見有民眾進入該藥局久久未出。

檢警見病人步出藥局，手腕上按著紗布，立即持法院搜索票進入該藥局搜索及行政稽查，發現無醫師執照的陳姓調劑生以每次收費新台幣300元之價格替民眾看診及注射汝復淨針劑，當場扣得已使用過的注射器材，立即以現行犯逮捕陳姓調劑生，同時通知先前曾在場幫不詳消費者打針之黃姓員工與證人2人到案說明。

檢方認定被告陳姓調劑生與黃姓員工均涉嫌違反醫師法第28條非法執行醫療業務罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知陳姓調劑生、黃姓員工分別以10萬元、5萬元交保。