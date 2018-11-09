警嫖完摔成植物人 酒店妹一走了之下場是…

2018-11-09 20:49

〔記者楊國文／台北報導〕女子呂翊寧和警察王姓男子到旅館性交易，不料，喝醉的王男滑倒，後腦撞擊地面倒地不起，呂女見狀未找人急救、也未打119報案，竟一走了之，王男隔天才被發現送醫，最後成為植物人，呂女一審被依遺棄致人重傷罪判4年。高等法院今天召開辯論庭，呂女聲稱2人只有性交易，她無扶助照顧王男的義務，而且已和王男家屬和解，請求判她緩刑；高院訂本月20日宣判。

判決指出，呂翊寧是酒店領檯人員，王男（43歲）2016年1月22日到酒店消費，和呂女談好性交易，兩人隔天凌晨3點相偕住進旅店。上午8點，喝醉的王男在浴室嘔吐，滑倒頭部撞地，鼻孔流血，倒地不起，地面有大量血跡。

呂女發現王男仍能對話，但無法起身，一度打電話向櫃檯求助，但後來改變心意，對櫃檯人員改口說「我們可以自行處理」，打發職員離開，卻未替王男求救，也未打電話叫救護車，下午6點擅自離去。

隔天中午，房務人員才發現王男倒臥浴室，雖送醫仍因顱內出血等緣故，變成植物人。案發後呂女被通緝到案，辯稱當時太緊張不知所措，才會離開。

台北地院認為，呂女和王男除了有性交易契約關係，明知王男傷重失去意識，屬無自救能力之人，卻獨自離去，致王男延誤救治，依刑法「遺棄致人重傷罪」，判4年徒刑。據悉，此案後，台北地檢署已先發給王男家屬人被害人犯罪補償金105萬元。日前，呂女和王男家人和解，答應賠償王男100萬元。

堅稱「只有性交易，並無照顧義務」

高院今提訊在押的呂女召開辯論庭，呂女堅稱2人只有性交易，並無照顧王男的義務，「若以遺棄罪將我判刑，就太嚴苛了」，她願意對此疏失負起責任，請求法官考量雙方已達成和解，她也沒有前科，請求判她緩刑。

呂女的律師鄭凱鴻主張，雙方已達成和解，請求法官從輕量刑，讓呂女獲得緩刑，能夠儘快回歸社會，以工作收入補償王男。

法官詢問檢方對量刑有何意見，高檢署蒞庭檢察官壽勤偉表示，呂女僅坦承部份犯行，但已和王男和解，請依法判決。

呂女的羈押期將於11月13日屆滿，高院庭訊尾聲特別召開延押庭，律師請求高院給呂女交保或責付，呂女則請求只須到警方簽到即可，合議庭諭知律師具狀說明交保或責付的理由，訂本月20日上午10點宣判，呂女庭末表示將出庭聆判。