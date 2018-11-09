退休前撈一筆？ 水公司老員工涉收賄5年被收押

2018-11-09 19:42

〔記者王捷／台南報導〕自來水公司第六管理處的一名60多歲快退休的潘姓老員工，疑似想在退休前撈一筆，趁著監督自來水工程的公務之便，從5年前開始趁機向下游廠商收賄，可能收了數10萬元賄款，法務部廉政署檢察官柯博齡在去年獲得情資，開始偵辦此案，8日晚間檢警調兵分多路，到20個相關處所執行搜索，傳喚29人訊問後，認為潘男嫌疑重大，經法院裁定收押禁見。

檢方指出，由於自來水公司會將水管鋪設工程發包給下游廠商，廠商施工到一定程度，會向自來水公司請款，而潘姓員工擔任該公司的工務股股長，必須審核工程細節與進度，經過審核後才可以讓下游廠商請款，在這個過程中，若有廠商沒有行賄，潘男就疑似百般刁難。

去年廉政署的南區駐地檢察官獲得情資，得知潘男在5年前就用此方式向廠商收賄，所以展開了調查，初步估計這幾年來潘男收受了數10萬元賄款。問到為何潘男要在即將退休前收賄，而賄款去向如何？檢方認為這攸關偵辦內容因此在偵查階段不便公開。

8日晚間檢警調到20個相關處所搜索，目前並傳喚29位相關人問訊，這些證據指出潘男可能涉嫌貪汙治罪條例，而且有串證、逃亡的可能，因此向地院聲押，今天下午傳出羈押禁見獲准，目前檢方還在深入調查，並呼籲有類似收賄狀況可以向檢方檢舉。