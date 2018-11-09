12歲女童與棒球教練師生戀 家中嘿咻被母撞見

2018-11-09 17:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕黃姓男子擔任國小棒球活動的外聘教練，卻和時為12歲女學生偷偷談起師生戀，不但帶女學生到旅館、民宿等處發生親密關係，還大膽在女學生家中嘿咻被抓包，女學生母撞見氣得火冒三丈怒提告，新北地院認定兩人共合意發生91次性行為，考量黃男無前科且已與女學生達成和解，今依與未成年女子性交罪判黃男徒刑3年，緩刑5年，可上訴。

42歲黃男2014年9至10月間，擔任國小棒球活動的外聘教練，誇讚參加棒球活動的女童有天分，對她倍加呵護，兩人開始偷偷交往，女童也視教練為男朋友，黃男面對女童父母則自稱是她「乾爹」，常至女學生家中作客，與女學生父母互動熱絡。

判決指出，2014年12月至2017年3月，黃男帶女童到汽車旅館、墾丁民宿、台中棒球場、黃男住家等處嘿咻，甚至還趁女童父母不在家時，大喇喇在女童家滾床單，去年3月，女童母返家撞見兩人在家嘿咻，才驚知女兒竟跟教練上床，怒而對黃男提告。

黃男到案後坦承犯行，法官認為黃男身為女童教練應嚴守師生分際，不應與學生有不當男女關係，卻自制力不佳，與女童嘿咻91次，對女童身心健康與人格發展造成影響，應予譴責。

但法官考量黃男並未使用暴力手段逼迫，兩人是兩情相悅下發生性行為，加上黃男無前科並賠償45萬元與女童達成和解獲得原諒，因此依對未滿14歲女子性交罪判他有期徒刑2年、對未滿16歲女子性交罪判刑1年，均緩刑5年，緩刑期間付保護管束，另得服200小時義務勞務及接受4小時法治教育課程。