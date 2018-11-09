撞壞BMW逃跑 肇事男竟怪對方「車停太出來」

挨撞的BMW停在紅線旁。（記者張瑞楨翻攝）

2018-11-09 18:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市彭姓男子把BMW五系列的進口名車，停在南區大慶街二段紅線旁，卻被擦撞導致後照鏡撞歪，葉子鈑也凹陷留下一道擦痕，損失不輕，他氣得報警追究，警方調閱監視器，發現是駕駛TOYOTA（豐田）廠牌汽車的駱姓男子所為，駱男卻不認為自己的駕駛技術有問題，而是質疑「是他的車子停得太出來，我才會撞到」，警方強調，縱使彭男違規停車，駱男擦撞後也不能落跑，今天依違反道路交通管理處罰條例開罰，可處3000元以下罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。

中市警局第三警分局交通分隊調查，彭男上月（10月）13日，將BMW五系列的進口名車，停放紅線路段旁，取車時發現後照鏡被撞歪，左側旁葉子鈑金有凹陷擦撞痕跡，他認為肇事者擦撞後「落跑」，相當不應該，氣得向警方報案。

交通分隊從附近店家目擊者提供的車牌號碼，掌握到肇事的車號，進而找到駕駛駱姓男子（63歲），他到案時辯稱，不是自己駕駛技術差，而是對方把BMW停得太外面，害他會車時擦撞BMW，他自認沒有責任而逕行離去。

有趣的是，駱男自己的汽車行車記錄器，拍下擦撞的過程，畫面顯示，駱男與一輛黑色休旅車會車時，自己的汽車過度偏右，擦撞路旁BMW並發生頗大的聲音，路人聽到碰撞聲，還一臉狐疑看著駱男的汽車，不過，駱男並未停車，反而是逕自離去。

警方強調，縱使彭男違規停車，駱男也不能擅自離開，否則會違反道路交通管理處罰條例62條，「駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」。