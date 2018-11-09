小偷蠻力拔走百公斤「石敢當」 太重騎不動...丟路旁

遭李嫌偷走又丟棄的裝置藝術品「石敢當」。（記者陳恩惠翲攝）

2018-11-09 18:23

［記者陳恩惠／台北報導］北市北投區中央北路四段某社區的裝置藝術「石敢當」，本週二近午時分被民眾發現失竊，只留下牆邊固定的3根釘子後報案，經台北市警北投分局關渡派出所調閱監視器畫面，發現竊賊以機車載運逃逸，昨晚10時循線到新北市蘆洲區查獲李嫌，並在3公里外的八里地區找回丟在路旁的「石敢當」，警訊後依竊盜罪函送法辦。

承辦員警表示，遭竊的「石敢當」重達百公斤以上，員警要搬回贓物時，還得出動3名壯漢才能搬動，沒想到，李嫌僅以個人力量，輕輕鬆鬆便能徒手搬動，讓員警驚訝李嫌根本就是力大如牛。

警方調查，48歲李姓男子無任何前科，平日以打零工維生，近來因無業、缺錢花用，本週二（6日）上午10時30分行經中央北路四段時，發現社區庭院中的裝置藝術竟然是個銅製品，於是徒手將長寬各1公尺的「石敢當」，以蠻力拔下，搬到機車腳踏墊上，然後騎車逃逸。

李嫌到案供稱，他見社區的裝置藝術是銅製品，想想能賣個好價錢，於是偷取後，騎著機車載著石敢當到回收場變賣，可是這個銅製裝置藝術品實在太重，讓他騎過關渡大橋時，不斷左右搖晃，難以平衡，都快騎不動了，於是在行經新北市八里區龍米路一段往五股方向時，隨手丟在路旁，全案詢後依竊盜罪函送士林地檢署偵辦。

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