「你爸爸車禍住院」 台中驚傳婦人疑想拐騙小二男童

大里驚傳有婦人疑似拐騙小二男童，幸未得逞，學校急發通知單請家長及師生提高警覺。（記者蘇金鳳攝）

2018-11-09 16:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大里驚傳疑似中年婦人意圖拐騙小二生事件，幸好小朋友機靈，未被騙走，警方表示正在調查該名婦人的身分及動機。

8日中午12點40分大里大元國小正在放學，一名小二男童生在學校門路口遇到一位撐傘的婦人，對男童表示「你爸爸車禍住院，很嚴重，媽媽叫我來接你」，接著伸手就要拉他離開，男童相當機靈，甩開手後，趕忙跑到安親班，而婦人在校門口待了一下就離開了。

大元國小學務主任張耀鴻表示，小朋友在回家後，向父母陳述當天中午的遭遇，讓男童的父母很害怕，在今天上午告知學校，學校立即報警。

張耀鴻表示，為了學生的安全及讓老師、家長及學生提高警覺，學校印製通知單發給老師、家長及學生，並請家長及老師教導孩子遇到陌生人有怪異的動作，應該如何反應。

霧峰分局長內新所所長范姜崇哲表示，調閱錄影帶發現，中午婦人是在中午12點多在校門的路口，在小朋友下課後，走到某一男童身邊，跟男童說男童的爸爸車禍住院，是媽媽叫她來接她，但男童不相信，婦人見男童不理她就離開，目前警方正在調查婦人的身分及動機。