新北逆孫討不到錢買菸 竟當眾痛毆、戳眼8旬祖母

監視器拍下祖孫倆一開始坐在社區花園聊天。（記者王宣晴翻攝）

2018-11-09 16:50

〔記者王宣晴／新北報導〕27歲林姓男子跟80歲的祖母要不到錢，竟在社區花園痛毆祖母，甚至伸手戳傷祖母左眼，路人見狀趕緊上前阻止，並報案請警方到場協助，林男祖母頭部多處瘀傷，遭戳傷的眼睛也不斷流血，所幸送醫後暫無生命危險，林男也因情緒激動，被強制送醫，由於林男祖母不願提告，警方只能協助通報家暴，交由社會局介入。

警方調查，無業的林男持有輕度智能障礙手冊，過去也曾毆打父親，但因家人不願警方介入，因此並未報案及申請家暴令，平時與家人同住在新北市八里的社區。

昨日下午4時許，林男跟祖母坐在社區花園聊天，林男突然向祖母要錢，表示要去買飲料及香菸，祖母以身上沒錢拒絕，林男竟暴怒當眾毆打年邁的祖母。

目擊者指出，林男先是徒手痛毆祖母頭部，隨後用手指猛戳祖母左眼，過程中不斷咆哮大罵，年邁無力的祖母抬起手抵抗，但仍不敵孫子攻擊。

一旁的路人見狀趕緊上前制止，並報案求救，警方獲報趕抵，發現祖母傷勢嚴重，頭部有多處瘀傷，左眼也不斷流血，趕緊協助她送往淡水馬偕醫院急救，所幸暫無生命危險。

林男被警方控制後情緒仍相當失控，警消見狀將他強制送往北投三軍醫院就醫，也派員戒護，避免林男再度傷害旁人，但因林男祖母不忍對孫子提告，警方只能協助通報社會局，交由市府單位介入。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

相關影音