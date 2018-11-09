畫面曝光！6旬婦人當完志工返家 慘遭3狗攻擊重傷

2018-11-09 15:07

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮67歲李姓婦人，昨天行經草屯鎮隘寮溪旁1處產業道路旁空地，被衝出的3隻狗攻擊，導致頭部等多處撕裂傷，經轉送彰基急救，已脫離險境，但婦人身心受創，當時開車路過民眾見義勇為，下車搭救阿嬤，拿傘趕狗也險遭攻擊，趕緊退回車上開車將狗逼走，行車記錄器也錄下這段過程，讓人怵目驚心。

惡犬攻擊婦人事件後，南投縣政府家畜疾病防治所今天會同當地里長前往會勘，傷人的3隻狗有飼主，但飼主因為中風身體狀況不佳，無法妥善照顧，目前已由飼主的兒子繫上繩索，避免再生攻擊事件，家畜疾病防治所表示，由於飼主疏縱犬隻，造成他人受傷，已違反動物保護法，可處罰緩3千至1萬5千元，攻擊人的3隻狗將強制沒入。

李姓婦人是慈濟志工，昨天上午8時許做完志工要回家，慘遭3隻惡犬圍攻，包括頭部等多處撕裂傷，轉送彰基治療，目前脫離險境，但婦人憶及當時狀況仍心有餘悸。

當時也有民眾開車路過，見到阿嬤被惡犬圍攻倒地不起，趕緊拿著車上的雨傘下車趕狗，但惡犬似乎連年輕人也不怕，還意圖圍上攻擊，嚇得民眾趕緊退回車上，開車靠近把狗逼走，避免阿嬤再被攻擊，車上行車記錄器也錄下這段驚險瞬間，如果沒有民眾見義勇為，後果恐不堪設想。

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