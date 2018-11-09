外配被控偷吃男長官 LINE還談「驗孕」

2018-11-09 15:20

〔記者溫于德／台北報導〕伍姓外配來台後北上找工作，卻被控偷腥陳姓男主管，更曾在LINE對話中提及「驗孕」一事，事後雙雙遭伍女丈夫提起刑民事告訴。台北地院認為，被告雖未被扣到「通姦」鐵證，逃過刑事責任，但陳承認與伍過夜5次，加上有數張親暱合照，均已逾越朋友分際，判應各自賠償伍女丈夫6萬元，可上訴。

伍女前年7月26日來台，隔月1日辦理登記結婚，但她的丈夫因工作需要，長期在新竹值半夜班，便開口要求北上找工作獲同意，不過事後被疑偷吃陳男。

丈夫去年8月1日查看伍女手機時，驚見竟有男子暱稱她為「婷婷」，她也以「男友」相稱，親暱之情溢於言表；此外，雙方也在對話中提及「驗孕」；丈夫懷疑該男就是陳男，氣得當月底帶警方前往陳的住處捉姦。

伍女當下確實被見到在陳男住處過夜，事後雙雙挨告妨害家庭，並分別遭求償30萬元精神撫慰金。

判決提到，未到庭答辯的伍女，也未提出書狀抗辯；至於陳男則解釋，伍因酒醉，當天才會借住家中，否認有發生性關係，且丈夫提出的刑事告訴已獲不起訴確定，在沒有通姦證據下，民事求償自然應駁回。

法官審理後認同檢方處分理由，認為丈夫即便持有LINE的親暱對話，但伍女對話對象無法確定是陳男，且丈夫未親眼見到通姦情事，加上捉姦當日也僅看到伍留宿陳住處，檢方已不起訴確定；不過，審酌伍與陳間有多張貼臉輕吻照，陳還雙手環抱伍入懷並拍照，且兩人均承認曾共同過夜5次，基於逾越朋友交往分際，判兩人應各自賠償6萬元。