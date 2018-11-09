睡覺打呼開刀結果成了植物人 法院判醫院和醫生須賠373萬

2018-11-09 14:20

〔記者溫于德／台北報導〕北市許姓名醫遭病患家屬指控，動手術前未詳細告知風險，術後又未前來探視，任由病患因不適而拔除氧氣罩，最終成為植物人，遭求償3100萬餘元。案經台北地院審理，雖認定許術前、術中雖無疏失，但術後未進一步觀察病患病況、只口頭安撫，導致缺氧性腦病變結果，判他與醫院應連帶賠償373萬餘元，仍可上訴。

本案病患因睡眠時有打呼情況，4年前求診具耳鼻喉科專業許姓醫師，隨後被診斷為罹患鼻中膈彎曲併肥厚性鼻炎，建議進行鼻中隔及鼻道成形術及扁桃腺手術，好去除病灶。

判決指，許醫被控，術前未善盡告知風險、成功率及後續處理等，僅提供手術與麻醉同意書供簽署，且就扁桃腺手術部分，醫師也未徵詢病患本人及家屬同意，私自決定動手術；至於術後，病患在轉進一般病房時，雖鼻部有止血棉、嘴部塞有紗布，但鼻部仍持續滲血，更向家屬表示「醫生不該動我的扁桃腺…」等語。

家屬也說，雖多次向護理人員反應病患痛苦，仍無醫師前來探視處理，且護理人員也僅要求家屬簽署自費單、購買氧氣罩使用，即便醫師後來有來查房，仍未處理就離開。

病患最後因呼吸困難致臉部發黑，自行拔掉止血棉後大量流血，隨即對光沒有反應並血壓下降，雖經急救，仍因缺氧過久，呈現植物人狀態。

但許醫及院方全盤否認指控，並強調已再三交代病患及家屬不得移除止血棉。

法官審理後認為，許醫縱然有違反告知義務情形，但與病患術後大出血間不具因果關係。

不過，就許醫未進一步查究病患止血棉填塞方式是否適當？呼吸道有無異物塞住造成窒息感，僅給予口頭安撫，導致病患自行拔除，並致生黏膜撕裂造成大出血，隨後送進加護病房急救，最終成為植物人一事，法官認定，兩者具因果觀關係，要求許醫與醫院應連帶賠償病患373萬餘元，其妻子及3名子女則共獲賠50萬元精神慰撫金。