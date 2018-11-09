噁！電梯內摸舔女性頭髮還自慰 男辯「幫忙抓蜘蛛」

男子藉口抓蜘蛛，撥弄女子頭髮。（記者詹士弘翻攝）

2018-11-09 13:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕變態出沒電梯騒擾女性，以幫忙抓頭上蜘蛛當藉口，受害者不只一人，警方調出電梯監視器畫面，發現男子不斷用手撥弄女子頭髮，甚至作出疑似自慰的動作。

一名網友昨在臉書社團「爆料公社」發文，指女友前日在斗六一處大樓的電梯遇到變態，男子以幫忙抓蜘蛛為由，做出疑似性騷擾舉動，受害者不只一人，呼籲女性朋友注意，警方找到該男後，男子堅稱只是幫忙抓蜘蛛，訊後被依違反性騷擾防治法函送法辦。

網友貼文指出，女友7日搭乘住處電梯時，電梯內有男子稱其女友頭上有蜘蛛，要幫忙抓下來，女子一開始不疑有他，但男子不斷撥弄其頭髮，甚至要求女友蹲下，女友驚覺不對，予以拒絕，因為電梯只有他們兩人，所以不敢有大動作及反應，所幸女友安全脫身。

網友指出，當天晚上該男子故技重施，對同大樓另一名女住戶說要幫忙抓蜘蛛，又要求女住戶蹲下，女子覺得不對勁，打電話要朋友趕來，男子趁機跑到三樓，事後女住戶發現頭髮上有不明黏稠液體，大樓管理員告知該男子是新搬來的房客，男子對女住戶的質問，堅持說只是幫忙抓蜘蛛，女住戶氣憤報警。

警方傳喚涉案鍾姓（23歲）男子到案後，男子堅稱真的是幫忙抓蜘蛛，但警方調閱電梯監視器後，發現鍾姓男子不僅不斷用手撥弄女子頭髮，還舔女子頭髮，甚至做出疑似自慰的動作，警方訊後依違反性騷擾防治法將其函送法辦。