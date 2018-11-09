性侵女子又襲臀女學生 惡狼：看到女生就想做愛

2018-11-09 12:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕有竊盜、猥褻等前科的方姓男子，專挑女學生下手，出獄後又手癢犯案，不但把一名有智能障礙女子帶到公廁性侵，還對國一女學生性騷擾，方男稱「看到女生就想做愛」，新北地院考量他有思覺失調症，今依乘機性交、性騷擾罪判他有期徒刑4年3月，可上訴。

判決指出，今年3月7日中午，29歲方男在新北市三重區公車站牌前，搭訕一名有智能障礙的成年女子，對女子佯稱：「我一眼就愛上妳、好喜歡妳，可以帶妳出去玩嗎？」卻把女子帶到公廁性侵，還要女子幫他口交，女子到公司上班後，向老闆哭訴：「我下體痛痛的」，老闆察覺不對勁，隨即帶女員工去報案驗傷。

今年4月19日晚間6時許，方男在新北市五股區見穿著運動服的國一女學生獨自行走，上前搭訕：「妳好可愛，我可以當妳哥哥嗎？」趁機撫摸女學生臀部5次，還摟肩擁抱，尾隨女學生回到她住處大樓，女學生返家後告知父母報警處理。

偵訊時，方男辯稱，不知女子有智能障礙，兩人是合意性交；而涉嫌性騷擾部分則稱，他認識女學生，陪同女學生返家路途中，或許不小心碰觸到她，聲稱自己有幻聽、幻覺，「看到女生就想做愛」，已治療一年多，會請醫生加重藥劑量。

審理時，方男坦承犯行，但未與被害人達成和解，法院送方男去做精神鑑定，醫院函覆方男有思覺失調人格障礙症，也可能是尚未完全發病的思覺失調症輕型表現，法院因此乘機性交罪判他徒刑4年、性騷擾罪徒刑7月，合併執行刑4年3月。