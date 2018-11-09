包庇色情羈押至今 涉貪派出所長另被控妨害自由不起訴

2018-11-09 12:17

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市中山警分局中山一派出所前所長林崇成等多名官警，因涉入包庇色情及收賄案，今年7月被台北地檢署依違背職務收受賄賂罪起訴，林崇成等人現仍羈押中；在貪瀆案曝光前，林崇成去年另被1名竊盜案的告訴人控告妨害自由，除林之外，另有8名派出所員警也被告；台北地檢署認定罪證不足，今將林崇成等9人不起訴。

去年間，一名竊案的告訴人，不滿林崇成等人遲遲抓不到竊賊，怒氣沖沖地到派出所質問，言談中質疑林崇成等官警辦案不力，涉及瀆職，因而與警方發生口角衝突。

檢方調查，林崇成等官警被該名竊案的告訴人言語指責時，曾問該名告訴人是否要做筆錄？但該名告訴人始終不願做筆錄，林崇成等官警遂請他離開派出所，不要影響警方辦公，該名告訴人不滿被趕出派出所，怒控林崇成等人妨害自由。

檢方勘查派出所監視器畫面後，發現該名告訴人當時在派出所內高聲指責警方，卻又不願意做筆錄，認定林崇成等人請他離開派出所之舉，並不構成妨害自由。

林崇成在擔任中山一派出所所長任內，涉嫌與其他9名官警共謀，收賄包庇轄區色情業者，自2004年7月至2017年7月間，由警員按月至酒店收賄，酒店媽媽桑見警前來，會尊稱「老師」，並安排至包廂由會計撥款，每月賄款4萬元，逢三節則加倍至8萬元，再由涉案警員平分，藉以減少警方臨檢次數、在行動前先知會，或根本不臨檢，讓業者規避查緝。

今年3月及5月，檢調發動搜索及約談行動，訊後聲押禁見林崇成等10警及2名業者獲准，今年7月偵結起訴，現由台北地院審理中，林崇成等官警仍被羈押中。