嫁來台灣19年夫驟逝陷難關 警局前嚎啕大哭

2018-11-09 10:39

［記者楊政郡／台中報導］嫁到台灣19年的越南阮姓女子，為老公生下一男一女，大他13歲的黃男在工廠每月3萬多元，家境清貧但量入為出，還不曾接受補助及欠款，但9月老公感冒就醫診斷出肝癌一過多月就過世，放在殯儀館卻好幾次繳不出冷凍費、臨時靈堂租金，走到一分局西區所門口也不敢進去求助，警員林志營巡邏發現後主動關心，阮婦嚎啕大哭說出窘境，林員立即轉介各慈善機構，幫她解了燃眉之急。

一分局西區所警員林志營日前在派出所外，發現一女子徬徨徘徊，主動上前關心，婦人卻嚎啕大哭，婦人告知夫丈突然過世，手邊沒有積蓄，又沒親戚往來，好幾次殯儀館收費時都繳不出來，林員協助轉介居住地的豐原區公所申請馬上關懷及特殊困境家庭，並向張榮發慈善基金會及臺中市神岡區通天宮許永欣主委、南清功德會、友愛、善願、港龍等慈善團體申請補助，讓她能順利處理先生後事、度過燃眉之急。

40歲阮婦表示，19年前和大她13歲黃男結婚來台，老公收入不高但對她疼愛有加，陸續生下一男一女，她專心在家顧小孩，十幾年來都靠老公在工廠每月3萬元收入維生，量入為出，雖然清苦卻從未向人借錢，也沒有接受任何政府補助，孩子長大上了高中，沒想到先生在今年9月中感冒就醫時，卻診斷出罹患肝癌，一個月後就撒手而去。

阮女說，老公走的突然加上平日沒有積蓄，也沒親戚求助，她在殯儀館辦喪事時多次繳不出錢來，有民眾熱心地跟她說，三民路一直走看到警察局，可以來此請警察幫忙，到警察局卻不知如何開口，不知所措時警察就出現了。丈夫喪禮完成後，她自己可以找工作，養活自己及小孩。