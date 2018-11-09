網稱「最陰路段」！ 139線20K再辦路祭普渡270桌

八卦山139線20公里處已傳出多起重大死傷事故，被網友封為139線「最陰路段」。（記者湯世名攝）

2018-11-09 09:30

〔記者湯世名／彰化報導〕陰魂不散？彰化縣八卦山139線今年到8月底車禍事故高達182件，其中在花壇鄉20公里彎道處傳出兩名男大生1死1重傷，日前1名機車騎士又在彎道摔車重傷，員警處理獲悉又是20公里處時驚呼：「怎麼又是這裡？」網友甚至把該處封為139線「最陰路段」，南投宗教界傳出有「139冤魂找上門」，為此將在11月25日於20公里處舉辦路祭，席開270桌普渡「好兄弟」並安人心。

今年7月底1名交通大學高材生在139線芬園段騎單車停路邊，卻被一輛轎車撞死，9月4、5日更連續兩天發生重大車禍，4日有數名男大生騎機車行經139線20公里彎道處時，其中18歲吳姓男大生在過彎處突然穿越雙黃線撞到對向的廂型車，再撞上路樹，造成顱骨骨折重傷，一度性命垂危；5日鄭姓大學生騎機車行經該處又失控摔落護欄下方20公尺深山谷，直到隔天才被發現，但已不幸死亡。

彰化市公所、花壇鄉公所於9月11日在139線20公里處舉辦路祭鎮煞，現場擺出100桌普渡桌，大豬公、全羊三牲厚禮款待「好兄弟」；不料路祭辦完後，9月中139線南投市路段接連發生兩起重大車禍，有民眾就質疑是「拍咪呀」跑到南投，本月7日1名24歲男子騎機車行經20公里處時又衝出雙黃線撞車重傷骨折，送醫急救挽回一命。

連續多次事故都發生在20公里處，就連前往處理車禍的員警也驚呼：「怎麼又是這裡？」網友甚至把該處封為139線「最陰路段」。

民俗專家蒲慶峰說，20公里路段是個白虎穴，又有鐮刀煞，本來就是容易出事的地點，尤其在農曆7月陰氣更重，會有「抓輪替」情形。

不可思議的是，南投縣中寮圓明佛堂有師兄師姐於9月底修行時，突然感應到「好兄弟」上門，並自稱是來自139線的冤魂，又符合之前民眾指稱「拍咪呀」跑到南投的說法，因此決定再次舉辦俗稱路祭的「普渡拔薦法會」，地點就選在事故頻傳的20公里處。

圓明佛堂師兄廖員增表示，他們將在11月25日於139線20公里處以佛教儀式普渡，當天將擺開270桌全素普渡桌，從上午9點到下午3點半接力誦經，希望能渡化「好兄弟」，陰陽兩利，撫慰人心。