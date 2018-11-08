11/8 今彩539頭獎開出1注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-11-08 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月8日）開獎的第107000090期威力彩與第107000172期雙贏彩，頭獎均摃龜；第107000268期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由宜蘭縣宜蘭市中山路三段中央商場66號的金財投注站開出。

第107000090期威力彩中獎號碼為「04、11、16、19、25、29，第二區：01」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共33注中獎，每注可得2萬元；伍獎182共注中獎，每注可得4000元；陸獎共1504注中獎，每注可得800元；柒獎共2571注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3711注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬9854注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1000注中獎，每注可得100元。

第107000090期38樂合彩中獎號碼為「04、11、16、19、25、29」，五合1注中獎，可得115萬；四合1注中獎，可得6萬7500元；三合共84注中獎，每注可得5750元；二合共1541注中獎，每注可得750元。

第107000172期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、07、09、12、16、17、21、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共17注中獎，每注可得10萬元；參獎共353注中獎，每注可得500元；肆獎共4679注獲得，每注可得100元。

第107000268期今彩539中獎號碼為「04、07、16、31、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共6094注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3649注中獎，每注可得50元。

第107000268期39樂合彩中獎號碼為「04、07、16、31、35」，四合摃龜；三合共160注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6814注中獎，每注可得1125元。

第107000268期3星彩中獎號碼為「300」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000268期4星彩中獎號碼為「9109」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」