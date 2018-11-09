花2萬換劈腿人妻？ 小王遭人夫「慘電」

2018-11-09 05:59

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子因緣際會勾搭上黃姓人妻，得知黃女有婚姻關係、但有意離婚，主動向黃妻的丈夫坦白；王男聲稱，黃夫同意，只要他付2萬元，就答應妻子與他交往，豈料他給了2萬元後，開車送黃女回家，竟遭黃男拿電擊棒電他肚子，讓他又驚又痛，最後向警方報案；警方呼籲，離婚最好能找律師或他人居中協調，別因時衝動衍伸其他官司，目前警方正在聯絡黃男到分局製作傷害案筆錄。

30出頭的黃姓人妻在酒吧當女公關，跟丈夫結婚後發現有多處不合，原本就打算要離婚，但目前還在同居中，讓黃女沒辦法下定決心說離就離，正巧在婚姻遇上問題時，遇到上了27歲的王姓粗工，王男處處體貼，也不在乎她還有婚約，因此展開了婚外情。

王男為了與人妻修成正果，自己與黃姓丈夫坦白，並透露兩人的關係，王男向警方供稱，黃男說，只要他付2萬元，黃男就會退出這段關係，並同意與黃女離婚，他也給黃男2萬元，以為可以順利與黃女交往下去，豈料卻遭「慘電」。

5日晚間，王男送黃女返回與丈夫的同居公寓，當時黃男已經在樓下等待，讓王男覺得很尷尬，他向警方指出，他把車停在黃家門口，自己也開門下車，向黃男打招呼，豈料黃男拿著電擊棒就朝他腹部電下去，讓他又驚又怕。

王男吃痛出手抵抗，黃女看到這樣的狀況也出手拉黃男，把黃男拉回家，王男離開後自行驗傷，並到警所提告傷害。訊後，警方建議王男不要介入夫妻離婚關係，應該讓當事人找律師或第三人協調，目前全案將往傷害案調查，並通知黃男到分局製作筆錄。

針對2萬元換人妻交往一事，律師洪銘憲認為，無論白紙黑字或是口頭約定，都算是契約的一種，而契約是法律行為，但是依據民法72條規定，法律行為若違背公共秩序、善良風俗是無效的，在民法的觀點上，黃男若已收了小王2萬元，王男之後能以民法179條向黃男要求返還不當得利。