11/8 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-11-08 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月8日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：04、11、16、19、25、29，第二區：01。

38樂合彩：04、11、16、19、25、29。

雙贏彩：01、03、04、05、07、09、12、16、17、21、22、23。

今彩539：04、07、16、31、35。

39樂合彩：04、07、16、31、35。

3星彩：300。

4星彩：9109。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）