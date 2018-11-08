11/8 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11月8日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：04、11、16、19、25、29，第二區：01。
38樂合彩：04、11、16、19、25、29。
雙贏彩：01、03、04、05、07、09、12、16、17、21、22、23。
今彩539：04、07、16、31、35。
39樂合彩：04、07、16、31、35。
3星彩：300。
4星彩：9109。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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威力彩：第一區：04、11、16、19、25、29，第二區：01。
38樂合彩：04、11、16、19、25、29。
雙贏彩：01、03、04、05、07、09、12、16、17、21、22、23。
今彩539：04、07、16、31、35。
39樂合彩：04、07、16、31、35。
3星彩：300。
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