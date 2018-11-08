獨家》單親媽被控欠款搞失蹤 喊窮卻自請律師告30網友

2018-11-08 19:57

〔記者黃捷／台北報導〕陳姓女子曾加盟小有名氣的「陳記鹹酥雞」，卻利用「單親媽媽」身分博取同情，拖欠總店陳姓老闆數萬元貨款，閉店後更搞失蹤。陳男找不到人，上臉書敘述自身遭遇，原本失聯的陳女突然現身，竟請律師連告陳男及30幾名網友妨害名譽。

陳男今年上半年在臉書「就是愛台東」貼文，抱怨陳女在台東市加盟他的鹹酥雞店，常稱自己是單親媽媽，經濟有困難，希望能寬延貨款，陸續欠了他8萬多元，然後就失聯，且還有其他受害者，暗指陳女「騙東騙西」，提醒大家別受害。

該篇貼文引發網友討論，陳女發現後，原聲稱付不出貨款的她，竟自請律師到台北地檢署，對陳男及30幾名網友提告妨害名譽，連理性討論的網友都挨告，陳女更請檢察官不要移轉管轄，企圖讓台東網友北上開庭。

不過，檢察官認為不妥，還是將網友的案子移轉台東，陳男則因住在桃園，距離不算太遠，此部分仍留在北檢偵辦。

陳男到案承認在臉書發文，但無奈表示，他認為單親媽媽很辛苦，多次同意讓陳女分期付款，甚至有時陳女緊急叫原料，他還親自到台北拿貨，再開車南下送給陳女，沒料到竟被如此對待。

檢察官傳陳女出庭問：「有沒有欠錢？」陳女說有，檢問：「那妳有沒有還？」陳女說沒有，檢問：「那妳要不要還錢？」陳女竟回：「不要，除非陳男先退3萬加盟金。」檢無奈再問：「既然陳男說的是事實，你要告什麼？」陳女回：「他說我騙東騙西！」

但檢察官根據陳男指述，與另2名疑似與陳女有糾紛的人聯繫，1人稱陳女向他訂水果，也以單親媽媽為理由拖延付款，後來失聯，另1人則稱陳女向他借東西沒歸還，事後也失聯，2人也都提出證明，檢察官據此認為「騙東騙西」並非空穴來風，遂處分陳男不起訴。

據了解，陳女除加盟鹽酥雞店，去年還因賣泡菜幫助單親家庭，上了媒體版面，記者今找到陳女臉書，發現她在臉書上自稱「陳律師」，在台北某法律事務所工作，常在臉書上分享律師工作點滴，但法務部律師查詢系統卻找不到她的名字。