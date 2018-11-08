彰化魚塭旁棄置800片太陽能板 包商、地主遭法辦

簡姓包商未經許可，棄置約800片損壞太陽能板。（記者陳冠備攝）

2018-11-08 19:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕抓到了！彰化縣大城鄉西港橋旁一處約50坪閒置土地，被人爆料堆置大量廢棄太陽能板已有2年，地方民眾憂心太陽能光板會產生毒素，彰化縣環保局今日會同彰化地檢署、縣調站前往稽查，發現是簡姓太陽能包商將2年前梅姬颱風吹壞的太陽能板堆置該處，約有800片，將依廢棄物清理法規定開罰6000元以上300萬元以下罰鍰。

環保局表示，簡姓包商（56歲）及林姓地主（27歲）另外涉嫌違反廢棄物清理法第46條第3款，未經主管機關許可，提供土地堆置事業廢棄物，現場雖未發現污染現象，但檢方仍將2人移送地檢署偵辦。

彰化大城台17線旁多是一望無際魚塭，卻出現近千片太陽能板棄置，引起地方民眾驚慌，認為綠廢無法處置是綠能政策失策，對此彰化縣政府不敢大意，今日一早派員到場稽查，就發現大批工人已拿著大型太空包袋收拾殘壞的太陽能板，立即聯絡簡姓包商到場說明。

簡姓包商到場表示，多年前買下該筆土地登記林姓友人名下，2年前颱風過境，造成當地場域太陽能板損壞，幫客戶汰換後先就近堆置該處，並非惡意棄置不處理，現場約800片，今日已聘請工人儘速清理移至溪湖倉庫。

太陽光電發電系統商業同業公會理事長郭軒甫表示，汰除的太陽能板為事業廢棄物，正規業者會要求施工包商提出清運證明，確保正規業者依合法管道處理，若有不肖業者便宜行事就應該被開罰。

環保局秘書黃維祥指出，太陽能面板組成玻璃62.7%、鋁框22%及其他包括醋酸乙烯酯聚合物、電池、背板等，並沒有毒性，現場也未發現污染現象，僅有玻璃碎裂物，請民眾不用過度恐慌。目前回收方面，國外廢棄處理技術成熟，但國內目前產量較少，處理廠數量較少，環保署已在研擬相關配套方案，建置完善回收機制。

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