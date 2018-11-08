身綁市價8000萬安毒闖關赴日 航警攔獲3男1女嫌犯

航警局根據線報在桃園機場成功攔截逮捕藏毒闖關的3男1女，並起出4741公克安非他命。（記者姚介修攝）

2018-11-08 18:50

〔記者姚介修／桃園機場報導〕歹路不能行！台灣籍劉姓男子今天涉嫌把毒品綁身，闖關出境前往日本，遭航警局在安檢線攔獲，再過濾線索在廁所查獲3名同行者，並在他們身上及廁所垃圾桶搜出共4741公克安非他命，全案經過初步偵訊，移送桃園地檢署偵辦，航警局專案小組繼續追查幕後集團。

航警局刑警大隊根據線報得知一名25歲劉姓嫌犯將於11月8日搭機運送安非他命前往日本，把他列管嚴查，劉姓男子在早上8點出現，當他經過安檢線安檢人員觸碰他的腰部果然摸到有異物放在腰間，經帶回拆開果然在束帶有夾藏晶狀物品，經測劑檢測為安非他命反應。

刑警大隊過濾又發現他還有同行友人已經通關，於是大批人馬在出境區搜尋，果然在男女廁所查獲2男1女正在垃圾桶棄置毒品，經過檢測都為安非他命反應，總重4741公克，如果以日本市價計算這些毒品超過8000萬台幣。

劉男為運毒主嫌，另外還有田姓男子、葉姓男子還有1名葉姓女子，田男與葉女還是表兄妹關係，應訊時他們供稱每人代價是4萬台幣，機票、食宿都是招待，到達當地自然會有人以手機和他們聯絡，其中1名男子還特別穿紅色內褲希望可以幸運闖關，但還是逃不過「歹路不能行的宿命」。

刑警大隊指出，依據大數據統計分析，因日本、韓國毒品價格昂貴，毒梟利用無毒品刑案資料的年輕男女，以身體夾藏走私毒品，航警局也繼續根據線索追查幕後販毒集團主腦。

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