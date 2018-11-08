親子樂園糾紛心疼妻遭碎嘴 殯葬業夫撂人理論全送辦

周男與劉姓員工等7人到親子樂園助勢，對黃男嗆聲、拉扯後離去，全被海山警分局帶回法辦。（記者吳仁捷翻攝）

2018-11-08 20:33

〔記者吳仁捷／新北報導〕范姓女子帶小孩到親子樂園遊玩，因小孩敲打遊戲設施影響其餘小孩，被另名孩童的父親黃男制止，黃男還持續跟著范女說小孩的不是，范女向丈夫周男抱怨，從事殯葬的周男得知，撂來7人助勢，與黃男拉扯，警方到場沒發現打架、黃男不追究離去，因眾人引起騷動，警方今將周男等人依違反社會秩序維護法送辦。

海山警分局新海派出所調查，這起因兒童到親子樂園遊戲，造成大人全武行的案件發生在4日下午3時30分許，當時范女帶小孩到板橋一處親子樂園遊玩，小孩因玩耍時敲打設施，嚇到一旁孩童，其中一名幼童父親黃男不滿兒子受驚，趨前制止范女小孩，隨後一直緊跟范女抱怨其小孩的不是。

范女受不了黃男緊跟、嘮叨，報警處理，雙方不願追究，警方離去；范女告知丈夫周男，周男無法接受妻子遭欺侮，率劉姓員工等7人到場，衝上樓與黃男口角、拉扯，一旁家長與業者報警，警方二度到場，黃男雖不願追究離去，警方仍將周嫌、劉嫌等7人送辦，給予警惕。

目睹的家長抱怨，小孩間因遊戲糾紛，根本不需要追究，卻因家長因素衍生口角、暴力，不但給孩子最壞示範，也差點波及在場的親子安全。