婦人騙百萬賠償140萬 被害人求重判 法官不採納

2018-11-08 20:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓婦人以投資權證為由，慫恿吳姓女子掏出100萬元，還宣稱短期間獲利超過十倍，利潤可達1000萬元以上，實際卻是私吞這100萬元，吳女怒告詐欺罪，雙方調解成立，林婦共賠償140萬元給吳女和解，不料，吳女卻仍不原諒林婦，還向法官聲明「對被告從重量刑」，但台中地院並未採納，認為林婦坦認犯行，且賠償金額已高於詐財所得，依詐欺取財罪輕判6月徒刑，可易科罰金18萬元。

判決書指出，林姓婦人在前年11月認識吳姓女子，雙方相談甚歡，同年12月17日兩人聊天時，林婦宣稱「權證很好賺，我幫忙朋友、鄰居賺了很多錢」，吳女很心動，翌日匯款50萬元，事隔僅7天，林婦透過LINE向吳女誆稱，投資50萬元已獲利，「可選擇結帳領回189萬，或加碼再投資100萬，如此，投資金額達289萬，幾天後就可領回1000萬元以上」，吳女喜出望外，同日下午又匯款50萬元，林婦卻遲遲不給吳女本金與紅利。

吳女興訟控告林婦詐欺罪，雙方進行民事調解，今年2月7日調解成立，條件是林婦要賠償吳女130萬元，不過，林婦透過匯款賠償130萬元，又於台中地院刑事庭的準備程序時，再拿出10萬元賠償吳女，總計賠償140萬元，高於吳女損失的100萬元，也高於雙方和解金額130萬元，但吳女仍不原諒林婦，向法官聲明「請求法院對被告從重量刑」。

台中地院則認為，林婦在7年前，也因誆騙他人投資，觸犯詐欺罪判刑4月，易科罰金12萬元，卻又再向吳女詐財，不過，林婦已償還140萬元，已超過詐欺犯行的所得，且又坦承犯行有悔意，輕判徒刑6月，易科罰金18萬元，可以上訴。