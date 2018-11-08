男曾「以死相逼」檢察官放人 如今「見警就怕」落跑連環撞

2018-11-08 18:41

〔記者黃捷／台北報導〕男子葉盈宏13年前因煙毒罪遭判刑，被逮進台北地檢署時，持皮帶刀以自殺相脅，迫使檢察官放人，引發爭議。葉男今年上半年在台北市區開車遇警攔檢，突然折返逆向逃逸，沿途衝撞多輛汽、機車，導致2人受傷，遭圍捕時警方問他為何要逃，他竟說：「以前常被抓，現在看到警察都會怕。」

葉男2004年間因煙毒罪被判刑4個月、易科罰金10萬元確定，他遲未報到遭通緝，隔年1月中旬被警方逮捕，解送台北地檢署執行科時，他突然抽出腰間的皮帶刀，按在左手腕作勢自殺，要脅法警放人。

由於葉男可易科罰金，檢察官為安全起見，同意延後執行其刑，多給1星期時間讓他籌錢，當場放人，但葉男不守信用，期限到了沒有現身，檢察官只好再加辦一條恐嚇罪，並依恐嚇罪發布通緝，警方同年5月在萬華將他逮捕歸案。

葉男今年上半年某日晚間，開車經過萬華區，見警方臨檢站，立刻調頭逆向逃逸，連撞好幾輛汽、機車，其中1名機車騎士、1名機車後座乘客受傷，他仍未停車，警方最後發動圍捕將他逮捕到案。

警方當場搜索葉男及車內，但未發現違禁品，好奇問他為什麼要逃，他竟供稱，自己以前常常被抓，前科累累，現在只要看到警察都會害怕，才會下意識逃跑。警方訊後依肇事逃逸等罪移送，台北地檢署今偵結，將他起訴。

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