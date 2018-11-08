為錢翻臉？姊妹領走亡母16萬存款 男怒告偽造文書

2018-11-08 19:24

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中欒姓男子與兩名姊妹，多年前即因財產等問題而不睦，雙方曾打民事訴訟，去年7月母親過世後，他發現姊妹持母親的存摺印章領走16萬元，竟控告姊妹偽造文書罪，姊妹則宣稱母親生前委託處理後事，領錢是要支付母親喪葬費，台中地檢署卻認為，欒母死亡後，授權關係就消滅，姊妹用亡者之名領款，影響繼承人之一的欒男權益，依偽造文書罪將姊妹起訴，但聲請法院從輕量刑。

台中地院民事判決書顯示，排行第二的欒男，今年初曾向台中地院提出民事訴訟，聲明姊妹要「返還代墊扶養費用」，他說，母親過世前，他連續12年每年提供40萬元扶養母親，並支付中風父親安養院的費用，兩名姊妹應各分攤3分之1、各165萬餘元。姊妹則答辯說，父親獨愛欒男，在未告知姊妹之下，用贈與方式把位於台中市和平區福壽山的土地送給欒男，這塊地每年收租80萬元，欒男卻不照顧生病的母親，還把父親安置於養老院，拒絕姊妹探視，聲明法院駁回。

法院認為，欒男於母親過世前，以及父親目前的扶養方法，都未與姊妹達成過協議，既未曾協議，欒男不能依民法請求姊妹返還代墊的扶養費，駁回欒男之訴。

欒男卻發現，姊妹於去年7月20與21日持已過世母親的存摺印章，從母親存款內提領現金共16萬餘元，進而控告姊妹偽造文書罪；姊妹辯稱，領款是受母親生前委託，用於處理母親後事，不過，檢方認為，欒母已死亡，如生前有授權姊妹，也於死亡之後，授權關係消滅，姊妹不能再用欒母之名領款，否則不知情的人，會誤認欒母猶然在世，有害公共信用並損害欒男等繼承人權益，據此對姊妹提起偽造文書罪公訴，不過，考量姊妹不諳法律又坦承悔悟，檢方向台中地院聲請從輕量刑。