社區主委降下機械車位省電 害維修工遭壓骨折

2018-11-08 18:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓機電公司負責人去年11月到新北市一棟社區大樓，至機械停車場車位平板下方修理汙水馬達，社區李姓女主委行經未注意下方有人，按下車位降下按鈕，造成陳男閃避不及右大腿骨折，新北地檢署今依過失傷害罪嫌起訴李女。

陳男指控，去年11月27日，他到社區機械停車場車位平板下方進行汙水馬達修理，為避免有人使用車位，有要求鄭姓警衛在旁注意，但鄭男卻逕行離去也未放置告示牌，事後李姓女主委行經，見車位在升起狀態，因此將車位降下後隨即離開，10分鐘後鄭姓警衛到場才發現他被壓在車位下，才將他緊急送醫，怒告鄭姓警衛涉嫌業務過失傷害、李姓女主委涉嫌過失傷害。

庭訊時，李女表示若車位處於升起狀態要調回原位才比較省電，社區人人都這樣做，坦承按完鈕後就離開未注意下方是否有人。檢方依據社區機械停車設備使用注意事項規定，操作前應先確認有無車輛進出，並確認無人留在設備內才可操作，且設備運轉中操作者應在附近，待設備完全停止後才可離開，認定李女疏失將他起訴。

鄭姓警衛則說，業務範圍只負責門禁，工安維護應由施工廠商自行負責，原則上應兩人一組進行維修，當時他將停車位下降至陳男可以施工的位置後，陳男便說他可以回去執行門禁勤務，請他10分鐘後下來，發現陳男被車位壓到後，他馬上就叫救護車。

檢方認為，陳男提出施工單僅能證明受社區委託進行維修，難認社區有負責施工現場安全維護責任，認定鄭姓警衛罪嫌不足不起訴。