帶汽油衝電視台揚言縱火 莽男遭起訴

2018-11-08 16:50

［記者陳恩惠／台北報導］家住東部的46歲陳姓男子，今年9月21日晚間6時20分帶著裝有汽油的寶特瓶進入台北市內湖區民權東路六段的中天大樓，遭夏姓保全攔阻，陳嫌恐嚇「我要潑灑汽油點燃放火、大家同歸於盡！」，雙方推擠間發生肢體衝突，陳男手中寶特瓶遭拍落，瓶中汽油灑滿一地，陳嫌又取出背包中另瓶汽油，再次揚言「我要放火燒！」當場遭保全制止報警，士林地檢署日前偵結，將陳嫌依公共危險及恐嚇等罪起訴。

檢方調查時，陳男供稱，他本來想要潑汽油，因為警衛把汽油拍掉，汽油就灑滿地，他也承認，曾向警衛說要放火點燃汽油，在現場同歸於盡等語；夏姓保全則證稱，陳嫌拿著汽油瓶，對著他一直表示「要潑灑汽油、要放火！」讓他及在大廳的其他人員感到恐懼。

起訴書說，陳嫌手持裝有汽油的保特瓶進入中天電視台的大廳時，推倒高腳椅，企圖前往2樓，經大廳夏姓保全阻擋，陳嫌竟向夏姓保全出言恐嚇，表示要潑汽油縱火，經夏姓保全上前握住陳嫌手持的保特瓶時，陳嫌緊抓不放，雙方僵持不下，保特瓶掉落地面後，瓶內汽油順著瓶口的布條流灑在地；當陳嫌被夏姓保全推出門外後，陳又從斜背包內取出另一罐裝有汽油的保特瓶，扭開瓶蓋再度揚言「要放火燒！」夏姓保全再度上前拿走汽油後報警。

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