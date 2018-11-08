網路交友2個月被騙90萬 他臉書PO文示警反挨告

2018-11-08 17:02

〔記者陳慰慈／新北報導〕商姓男子在交友軟體「愛情公寓」認識宣稱已離婚的謝姓女子，兩人交往2個月，謝女就向商男借款90萬餘元，之後便人間蒸發，商男三度在臉書貼出謝女照片及姓名，要其他網友不要受騙，謝女得知後對商男提告加重誹謗與違反個資法，新北地檢署認為商男貼文出於個人主觀意見，同時期也有另一男子對謝女提告，又照片也擷取自謝女臉書，認定商男罪嫌不足今處分不起訴。

40多歲的謝女提告指控，今年3月，商男在爆料公社張貼她的照片及姓名，貼文寫道「三峽人因生意失敗，有自殺傾向，求協尋」，5月又二度在臉書「欠錢不還《副本團》」及桃園人臉書社團貼文，「平時三峽桃園市新竹市出沒，網路交友進行詐騙，已被告偽造文書跟詐欺，為避免更多人受害公告之，現失蹤請分享，也請上愛情公寓檢舉....她根本沒離婚，只是在打離婚官司中，因連老公也受騙，已多人受害，當然我也是」，此外，商男還將刑事告訴狀傳給其曾姓友人，認為商男涉嫌誹謗及違反個資法。

商男出庭時表示，今年2月初在交友軟體「愛情公寓」認識謝女，謝女稱已離婚11年，兩人交往後，謝女以做生意需要周轉金等由，前後向她借款90萬400元，他還拿信用卡去預借現金給謝女，未料4月謝女就失聯，他才驚知被騙。

商男解釋，3月在爆料公社貼文，是因謝女當天稱事業周轉不靈想自殺，他聯絡不上對方，才會貼文請求大家協尋；5月二度貼文是提醒網友注意，避免有人再受騙上當，所言都是事實，告訴狀是透過臉書私訊給謝女友人，否認違反個資法。

檢方認為，同時期還有另一名張姓男子因也被謝女詐騙百萬，提告詐欺，就連謝女老公也對她提告妨害家庭，認為商男基於事實發文評論，難認有加重誹謗犯意，另照片都擷取自謝女臉書對外公開照片，且商男確實對謝女提告，謝女卻未出庭說明受有損害，與個資法要件不符，因此今予商男不起訴。

據了解，謝女挨告詐欺及妨害家庭經傳喚都未出庭，甚至頻頻換地居住，檢方已對謝女發出拘票，拘提不到將發布通緝。

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