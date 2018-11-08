詐騙裕台12億 經濟犯逃美20年今押回國

2018-11-08 16:39

〔記者黃捷／台北報導〕法務部調查局查緝海外要犯有重大突破！肯因茲國際開發有限公司前負責人劉振強，1995年涉嫌與其胞兄、裕台公司前經理共謀，偽造文書、有價證券掏空裕台公司12億餘元，兩人在法院判刑前，分頭逃往海外躲藏。

劉振憶2003年遭高等法院依偽造有價證券判刑7月確定，他潛逃泰國兩年，士林地檢署2003年12月23日發布通緝，調查人員於2005年將他押解返國歸案，刑期已執行完畢。

劉振強因1992年底就取得美國永久居留權，早早就逃往美國，但他2005年間因涉嫌跨國販毒、走私假菸及偽鈔案，遭美國聯邦調查局（FBI）洛杉磯分處逮捕，後被法院判刑入監，直到今年7月16日服刑完畢。

加州移民法庭法官經兩次聽證後，裁定簽發遣返執行令，定於美西時間11月7日遣反劉振強，調查人員獲知消息，立刻派員赴美押解劉振強，今將解送士林地檢署歸案。

檢調調查，1995年當時因兩岸不得直接貿易，劉振憶、劉振強合作利用肯因玆國際開發有限公司在香港的關係企業，偽造Unitrain Shipping公司載貨證券，詐取裕台公司貨款近12億3000萬，全案經裕台公司檢舉，士林地檢署將2人依觸犯偽造有價證劵等罪起訴，最後劉振憶被高院判刑7月確定，劉振強部分掛通緝無法審結。