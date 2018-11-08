被冷氣工人出賣！住戶遭告密「養老鼠」 挨告要求搬離

2018-11-08 17:29

〔記者溫于德／台北報導〕周男去年找工人到家裡加裝冷氣，工人事後卻向大廈管理員告密「周養老鼠，還放任大小便」，遭管委會隨即要求周男改善，但他不理會，最後被提訟要求搬離。台北地院審理後認為，決定一個人搬家與否事關重大，但管委會未經大廈區權人會決議即興訟，於法不合，上月底駁回請求，可上訴。

判決指出，管委會主張，大廈已明定「區分所有權人或住戶不得在本公寓大廈範圍內飼養或餵食鴿子、鳥類、老鼠、蟑螂、流浪貓狗等等有害人體健康、安全或妨礙公共衛生的動物，但每戶貓狗寵物之飼養以不超過兩隻為限……」，而周男去年9月僱工人到家裡加裝冷氣，卻遭工人向大廈管理員說「周在房屋內養老鼠，還讓隨地大小便」，周男被管委會認定違反大廈規約，寄發存證信函警告。

但周男持續未改善，最後被提起民事告訴，要求搬離房子，讓出建物區分所有權、土地所有權。

周男否認在大廈內餵養老鼠，更說不可能放任老鼠在屋內大小便；至於大廈會傳出惡臭，可能是大廈本身老舊，公共設施年久失修，造成水管破裂發出異味，老鼠與他無關。

法官認為，管委會向法院訴請強制周男遷離房屋、並讓出區分所有權和土地權，已涉及周的財產權之基本權利，可謂事關重大，應有大廈區權人會議決議作為基礎，但仔細觀察管委會提出的決議內容，僅決議就周飼養老鼠一事、同意後續法律訴訟委由律師處理，卻未就「訴請法院強制遷離、出讓房地所有權」一事進行討論表決，因此判管委會敗訴。