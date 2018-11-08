前男友求復合卻「霸王硬上弓」她猛踹下體逃一劫

2018-11-08 16:14

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣康姓男子為求與前女友小霞（化名）復合，去年7月赴台北車站捷運出口堵人，還持玩具槍將小霞押到南港某汽車旅館談判，甚至「霸王硬上弓」，幸小霞吃力抵抗，力踹康男下體才未成功，宜蘭地方法院審結，依強制性交未遂罪，判康男4年有期徒刑。

判決書指出，小霞、康男從2016年9月開始交往同居，但去年6月分手，小霞還為此聲請保護令，獲法院裁定，指康男不能對小霞身體、精神有侵害行為。

去年7月28日下午，康男為求與小霞復合，隻身北上，在台北車站捷運站出口堵人，見小霞入站時，康男上前懇求復合，未料小霞不從，康男變臉稱「我會對妳男友開槍」，小霞擔憂有槍砲前科的康男會做傻事，只能乖乖就範。

小霞指控，兩人在車上時，康男不斷懇求復合，要求她與現任男友分手，甚至多次搶奪手機，不准她與外界聯繫，晚間10時許，兩人走入南港區某汽車旅館，康男不死心，要求她分手，甚至在她身上強種草莓「霸王硬上弓」。

但小霞抵死不從，康男不滿稱「為什麼以前可以，現在不行？」執意強脫褲子，幸最後小霞極力反抗，重踹康男下體，才未得逞。

小霞說，事後兩人離開旅館，由康男載回宜蘭，她趁康男下車時，用手機聯繫熟識員警，才脫離康男魔爪。

法官調查發現，小霞過程中不斷警告康男「不要再動手」，但康男明知道小霞不願與他發生關係，仍強行碰觸小霞，還強脫褲子，幸小霞一再反抗才未得逞。

法官指出，康男行為不僅妨害小霞人身自由，還侵害到身體，且法院審理時，康男也坦承確實有想跟小霞發生關係，足以認定康男是基於強制性交的犯意，造成小霞難以磨滅的陰影，且迄今未和解，評估康男智識程度、生活狀況等，依強制性交未遂罪，判康男4年有期徒刑。