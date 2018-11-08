滑草護兒受傷成噩夢 他怒告遊樂園過失遭檢察官打臉

2018-11-08 16:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕蒲姓男子日前帶2歲兒子到員林市百果山探索樂園玩滑草，蒲男讓兒子獨自乘坐滑草板滑下，自己則乘坐另一塊滑草板在後跟上，疑因速度太快差點撞上，將手伸出滑草板，導致右手拇指觸地，挫傷破皮流血，為此害他常在睡夢中驚醒，受傷陰霾揮之不去，控告楊姓女業者業務過失傷害。彰化檢方受理認為，蒲男讓2歲的兒童獨自使用滑草版，問題較大，且未保持安全距離才會導致受傷，給予業者不起訴處分。

不起訴處分書指出，今年3月26日下午4點，蒲男帶不滿3歲的兒子到百果山探索樂園提供的滑草設施遊戲，蒲男讓兒子獨自乘坐滑草板滑下，滑到一半跌出來，蒲男在後座著滑草板滑下時發現，為避免碰撞趕緊用身體重心改變方向，右手伸出卡到地墊破皮受傷，蒲兒則未受傷。

蒲男主張，滑草道凹凹凸凸欠缺防護措施，導致遊戲時為保護兒子受傷，也經常於睡夢中喊叫驚醒，認為業者有業務過失。

楊姓女業者（52歲）偵訊時表示，滑草場都有設置告示，請消費者使用滑草板免費提供手套，嬰幼兒勿使用，最多一大一小共乘，且與前一組客人保持安全距離等，並無過失。

檢察官審理指出，蒲童年僅2歲，身體平衡與控制滑草板能力尚未完全，蒲男竟獨自讓蒲童使用，且未保持距離，來不及煞停而受傷，皆非滑草規定使用方式，難認被告有業務過失傷害責任，事後也未能提出診斷書證明傷勢，予以不起訴。